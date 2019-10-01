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رياضة

الموقف القانوني للزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون سليم .. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:17 ص
عبدالمنعم شطة
عبدالمنعم شطة
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ريهام بكير

قال عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، أن أزمة مباراة الزمالك مع جينيراسيون فوت بدوري أبطال أفريقيا كانت بسبب أن ملعب بتروسبورت يشبه بشكل كبير ملعب الفريق السنغالي الذي خاض عليه لقاء الذهاب وفاز على الزمالك .

وذكر شطة في تصريحات لبرنامج المستطيل الأخضر الذي يقدمه الاعلامي أحمد عبد الجواد عبر قناة الحدث اليوم أن موقف الزمالك حتى الآن سليم، بسبب أن الزمالك لم يطلب لعب المباراة ببتروسبورت بل بسبب الظروف الأمنية للبلاد .

واختتم أن خطاب الاتحاد الافريقي والذي اصدره بشأن نقل المباراة هو مشكلة كبيرة جدا اذا اصدر الكاف أي قرار ضد نادي الزمالك لأن الفريق السنغالي لم يحضر اللقاء وأن فريق الزمالك قد حضر المباراة مع المراقبين والحكام وأن ما يفعله الفريق السنغالي ليس إلا لكسب بعض الشو الإعلامي .
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