مرتضى منصور يرد على تصريحات عدلي القيعي بشأن أزمة مباراة جينيراسيون

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تصريحات عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.



وكان عدلي القيعي وجه الشكر لنادي جينيراسيون فوت السنغالي منافس الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، لكونه كان حريصًا على إظهار الصورة الحقيقية لمصر التي تنعم بتوافر الأمن والأمان.



وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث عبر قناة الحدث الفضائية: "لماذا يتحدث عدلي القيعي عن الأسباب الأمنية؟ الأهلي ليس طرفًا في الأزمة".



وتابع مرتضى منصور، موجهًا حديثه للقيعي: "لماذا الأهلي يواجه المصري والإسماعيلي خارج القاهرة، اذهبوا للعب معهم هناك في محافظاتهم".