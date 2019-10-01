Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال آسيا .. مواجهة الثأر بين الهلال السعودي والسد في نصف النهائي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:29 ص
الهلال السعودي والسد
الهلال السعودي والسد القطري
Advertisements
ريهام بكير
يسعى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال إلى الخروج بنتيجة إيجابية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفاً على السد القطري، الثلاثاء،على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، حيث يأمل الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن له خوض مباراة الإياب في 22 أكتوبر المقبل في الرياض بارتياح كبير لبلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وسبق لفريق الهلال التأهل إلى المربع الذهبي أربع مرات، نجح خلالها في التأهل مرتين إلى نهائي البطولة القارية بمسماها الجديد.

ويسعي الفريقين إلى بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما، حيث حققه الفريق القطري عامي 1989 و2011، والسعودي عامي 1992 و2000.

وسيحاول السد الاستفادة على أكمل وجه من عاملي الأرض والجمهور في سعيه إلى الثأر من الهلال الذي أزاحه من ربع نهائي المسابقة عام 2014، وإضافته إلى قائمة ضحاياه في النسخة الحالية بعدما تخطى مواطنه النصر، بطل الدوري السعودي، في ربع النهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملخص وأهداف مباراة النصر السعودي ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا.. فيديو

بث مباشر.. مباراة السد القطري والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا

السد القطري يتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا بالفوز على النصر السعودي 3-1.. فيديو

الهلال يواجه السد في نصف نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك الاتحاد .. فيديو

جوانزو إيفرجراند الصيني آخر المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

بيدرو يغيب عن مواجهة الهلال للإصابة

ترشيحاتنا

تعليق ناري من عبد الحليم على عن أزمة التصويت لـ محمد صلاح.. فيديو

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

دعاء للميت قبل الدفن مكتوب يبيض وجهه عند لقاء ربه بـ9 كلمات فقط

بعد أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون.. رد فعل صادم لأحمد مرتضى

كهربا ينضم إلى صفوف الأهلي وجيرالدو أول الراحلين

الموقف القانوني للزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون سليم .. اعرف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور