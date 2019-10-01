دوري أبطال آسيا .. مواجهة الثأر بين الهلال السعودي والسد في نصف النهائي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال إلى الخروج بنتيجة إيجابية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفاً على السد القطري، الثلاثاء،على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.





وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، حيث يأمل الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن له خوض مباراة الإياب في 22 أكتوبر المقبل في الرياض بارتياح كبير لبلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب.





وسبق لفريق الهلال التأهل إلى المربع الذهبي أربع مرات، نجح خلالها في التأهل مرتين إلى نهائي البطولة القارية بمسماها الجديد.





ويسعي الفريقين إلى بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما، حيث حققه الفريق القطري عامي 1989 و2011، والسعودي عامي 1992 و2000.





وسيحاول السد الاستفادة على أكمل وجه من عاملي الأرض والجمهور في سعيه إلى الثأر من الهلال الذي أزاحه من ربع نهائي المسابقة عام 2014، وإضافته إلى قائمة ضحاياه في النسخة الحالية بعدما تخطى مواطنه النصر، بطل الدوري السعودي، في ربع النهائي.