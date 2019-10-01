ريال مدريد يبحث عن انتصاره الأول في دورى أبطال أوروبا أمام كلوب بروج

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره كلوب بروج اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، على ملعب " سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.



ويدخل ريال مدريد المباراة اليوم أمام كلوب بروج الذي تعادل الجولة الماضية أمام جالطة سراي التركي، باحثًا عن فوزه الأول في البطولة التي سيطر عليها ثلاث مرات على التوالي.



وكان ريال مدريد، تلقى هزيمة 3-0 على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال.



ويبدو فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان، المرشحين المنطقيين، لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما كلوب بروج، وجالطة سراي التركي.



ويغيب عن ريال مدريد كل من، ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، بينما استبعد زين الدين زيدان المدير الفني، جاريث بيل، وخاميس رودريجيز، وأودريوزولا، ورودريجو، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز، لأسباب فنية.



ويحتل ريال مدريد المركز الأخير بالمجموعة الأولى دون رصيد من النقاط، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الثاني بنقطة واحدة، خلف سان جيرمان المتصدر بـ 3 نقاط.

