Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يبحث عن انتصاره الأول في دورى أبطال أوروبا أمام كلوب بروج

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:51 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره كلوب بروج اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، على ملعب " سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويدخل ريال مدريد المباراة اليوم أمام كلوب بروج الذي تعادل الجولة الماضية أمام جالطة سراي التركي، باحثًا عن فوزه الأول في البطولة التي سيطر عليها ثلاث مرات على التوالي.

وكان ريال مدريد، تلقى هزيمة 3-0 على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال.

ويبدو فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان، المرشحين المنطقيين، لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما كلوب بروج، وجالطة سراي التركي.

ويغيب عن ريال مدريد كل من، ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، بينما استبعد زين الدين زيدان المدير الفني، جاريث بيل، وخاميس رودريجيز، وأودريوزولا، ورودريجو، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز، لأسباب فنية.

ويحتل ريال مدريد المركز الأخير بالمجموعة الأولى دون رصيد من النقاط، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الثاني بنقطة واحدة، خلف سان جيرمان المتصدر بـ 3 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غيابات بالجملة.. قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الليجا

الليلة.. موقعة سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بغيابات مؤثرة

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا الأربعاء 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان .. تشكيلة الفريقين في مباراة دورى أبطال اوروبا

شوط أول سلبي بين كلوب بروج وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

التعادل السلبي يحسم مباراة كلوب بروج وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

تحدى التنمر بـ الباركور.. قصة أول موديل مصري مصاب بـ البهاق.. فيديو

عبد الحليم علي: الزمالك أصبح لديه شخصية مع ميتشو.. وسيسبب مشاكل لأي فريق

خالد الغندور: أبارك لـ عدلي القيعي والمنيسي برنامجهما الجديد زمالك وكتابة.. فيديو

دعاء للميت قبل الدفن مكتوب يبيض وجهه عند لقاء ربه بـ9 كلمات فقط

افضل دعاء للميت قبل الدفن يفتح له أبواب الرحمة ويغفر كل ذنوبه

تعليق مؤثر من نبيل الحلفاوي على صورة قديمة له بالصف الثاني الإعدادي.. شاهد

Advertisements

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك يحسم قراره بشأن حكم الكاف.. وشارة قائد المنتخب تصدم محمد صلاح

كتف قانوني من سامورا إلى أبوريدة في أزمة الزمالك وجينيراسيون

مرتضى منصور يرد على تصريحات عدلي القيعي بشأن أزمة مباراة جينيراسيون

بتاريخ قديم.. رئيس الزمالك يثير الجدل بمستند محضر جينيراسيون.. فيديو

مرتضى منصور يفتح النار على محمود الخطيب

يفجر مفاجأة عن رأي اللاعبين في منح محمد صلاح شارة قيادة المنتخب.. فيديو

الخسارة من الأهلي عادية .. لاعب الزمالك السابق: الأبيض يحتاج إلى التركيز

ردا على تأجيل قرار الكاف .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك

قلعة المشاهير تستغيث.. ملياردير جديد لإنقاذ سفينة ميلان

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-10-2019 والقنوات الناقلة

خالد الغندور: أبارك لـ عدلي القيعي والمنيسي برنامجهما الجديد زمالك وكتابة.. فيديو

خالد الغندور: «موتوا بغيظكم» الزمالك صعد لدور المجموعات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. صان الحجر عاصمة مصر القديمة والمدينة العائمة على كنوز

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها