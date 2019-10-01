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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1- 10- 2019 في مصر .. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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مي محمد
شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 1 – 10 - 2019 في مصر، ارتفاعا في مستهل التعاملات، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا إلى 677 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ونستعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب في مصر

واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر " المُذاع على فضائية "الأولى "، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 – 10 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 1 – 10 - 2019 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 774 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 677 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 580 جنيها.


سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة

ويتراوح متوسط سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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