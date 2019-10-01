الأهم في الشرق الأوسط.. مدير معهد السمع والكلام يكشف تفاصيل ومهام المركز

قال الدكتور أحمد مصطفى، مدير معهد السمع والكلام، إن معهد السمع والكلام من المعاهد العريقة التي نشأ في نهاية الستينيات وهو من أهم المعاهد المتخصصة في الشرق الأوسط به تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات والتخاطب.



وأضاف أحمد مصطفى، خلال حواره في برنامج «صباح البلد» المذاع على شاشة «صدى البلد» أن معهد السمع والكلام يتكون من 6 عيادات أنف وأذن و6 عيادات سمعيات واثنين للتخاطب ومركز للمناظير ومشاكل للبلع.



وأوضح أحمد مصطفى، أن مدير معهد السمع والكلام يعتبر مركزا متخصصا به وحدات مستقلة بها 6 غرف عمليات، ورعاية بعد العمليات الأنف والأذن والحنجرة، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس السيسي للكشف على الأطفال أسهمت في خفض نسب الإعاقة السمعية.