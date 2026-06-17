أين لجنة الزراعة من بوابة التجارة الخارجية؟.. تساؤلات برلمانية بعد حفل الإطلاق

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بإطلاق بوابة "معلومات التجارة الخارجية"، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو دعم المصدرين والمستثمرين من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد على التوسع في الأسواق الخارجية واتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة.

وأوضح عبد النبي في تصريحات خاصة أن البوابة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير أدوات دعم التجارة الخارجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، استنادًا إلى معلومات وتحليلات دقيقة تخدم مجتمع الأعمال.

أين لجنة الزراعة من بوابة التجارة الخارجية؟

ورغم إشادته بالمشروع، أعرب وكيل لجنة الزراعة عن استغرابه من عدم توجيه دعوات لأعضاء مجلس الشيوخ، وخاصة أعضاء لجنة الزراعة والري، لحضور فعالية إطلاق البوابة، متسائلًا عن أسباب غياب ممثلي أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في الدولة عن حدث يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الصادرات المصرية.

وأكد أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في منظومة التصدير الوطني، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية، سواء الطازجة أو المصنعة، تستحوذ على نحو 24% من إجمالي صادرات مصر، بقيمة تصل إلى 11.5 مليار دولار، ما يجعلها من أبرز مصادر توفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد القومي.