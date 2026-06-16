السجل التجاري يحدد قواعد قيد التجار.. تعرف على مدة التجديد

حدد قانون السجل التجاري الضوابط المنظمة لقيد التجار والأشخاص الاعتبارية، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بهدف تنظيم حركة النشاط التجاري وضمان وجود قاعدة بيانات رسمية للممارسين للتجارة داخل الدولة.

وحسب القانون يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.

حالات محو القيد

ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

وعلى التاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآتية وهي اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته زانتهاء تصفية الشخص الاعتبارى أو توقف نشاطه.

ويجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.