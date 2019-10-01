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حوادث

سقوط تشكيل عصابى للاتجار في الحشيش بالخصوص

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:31 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص من ضبط تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين للاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائه بمختلف مناطق المدينة، أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث وحدة قسم الخصوص من ضبط كل من عبدالباري م ع 30 سنة عاطل وسلطان م ص23 سنة عاطل ومجدي ج ح 26 سنة عاطل وسيف س م 21 سنة عاطل وجميعهم مقيمين بناحية عزبة عثمان – دائرة القسم.

وتبين تكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن 150 جراما ومبلغ 800 جنيه و3 هواتف محمول وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه.
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