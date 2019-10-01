البابا تواضروس الثاني يزور جامعة حلوان ويلقى محاضرة "في حب مصر"

تقيم جامعة حلوان اليوم حفل تكريم لقداسة البابا تواضروس الثاني، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وعدد كبير من الطلاب.



ويلقي قداسة البابا محاضرة في الجامعة بعنوان: "في حب مصر"، ومن المنتظر أن توقع الجامعة بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية خلال هذه الزيارة.



يرافق قداسة البابا وفد كنسي يتكون من : نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



كما يرافق قداسة البابا خلال الزيارة الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية ووكيل المعهد والدكتور عادل فخري والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.