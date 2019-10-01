الاتحاد السكندري يواجه الجونة في مباراة تصحيح المسار

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد السكندري منافسه الجونة اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة والنصف ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري .



ويدخل الاتحاد السكندري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي فريق العربي الكويتي في البطولة العربية بنتيجة هدفين دون رد والتأهل الى دور ال16 ، ويسعى للعودة للانتصارات بعد الهزيمة أمام الزمالك بنتيجة هدف دون رد في الجولة الماضية .



ويغيب الثنائي كريم الديب، أحمد راشد عن صفوف فريق الاتحاد السكندري أمام الجونة بسبب الإصابة.



ويدخل الجونة اللقاء بعد هزيمة أمام الإسماعيلي في افتتاحية الدوري ويسعى الفريق الساحلي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في الدوري .