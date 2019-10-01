هبوط حاد في أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين، اليوم الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بينما ارتفعت أسواق الأسهم بفضل آمال بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما وجه ضربة أخرى لإغراء المعدن الأصفر.



وكانت التداولات هزيلة في آسيا إذ أن المتعاملين في أكبر مستهلك للذهب في العالم وهي الصين في عطلة عامة طويلة.



وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1462.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من أغسطس عند 1460.25 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1468.90 دولار للأوقية.



وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس إن احتمال صعود الدولار أكثر وبعض التفاؤل المحيط باتفاق تجارة محتمل بين واشنطن وبكين يضغطان على الذهب.



وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية لأعلى مستوى في أكثر من عامين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التصنيع الأمريكية لشهر سبتمبر لتحديد إلى أي مدى قد يذهب صانعو السياسات لتعزيز النمو.



وارتفعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي تمسك فيه بعض المستثمرين بالأمل في أن الربع الرابع سيشهد إحراز تقدم في تسوية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذي تشهد إمداداته عجزا 0.1 بالمئة إلى 1676.58 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 1700.71 دولار يوم الاثنين.



وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 884.18 دولار للأوقية. ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.95 دولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ 20 أغسطس آب عند 16.85 دولار في وقت سابق من الجلسة.