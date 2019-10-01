Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هبوط حاد في أسعار الذهب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:04 م
هبوط حاد في أسعار
هبوط حاد في أسعار الذهب
Advertisements
رويترز
انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين، اليوم الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بينما ارتفعت أسواق الأسهم بفضل آمال بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما وجه ضربة أخرى لإغراء المعدن الأصفر.

وكانت التداولات هزيلة في آسيا إذ أن المتعاملين في أكبر مستهلك للذهب في العالم وهي الصين في عطلة عامة طويلة.

وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1462.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من أغسطس عند 1460.25 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1468.90 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس إن احتمال صعود الدولار أكثر وبعض التفاؤل المحيط باتفاق تجارة محتمل بين واشنطن وبكين يضغطان على الذهب.

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية لأعلى مستوى في أكثر من عامين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التصنيع الأمريكية لشهر سبتمبر لتحديد إلى أي مدى قد يذهب صانعو السياسات لتعزيز النمو.

وارتفعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي تمسك فيه بعض المستثمرين بالأمل في أن الربع الرابع سيشهد إحراز تقدم في تسوية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذي تشهد إمداداته عجزا 0.1 بالمئة إلى 1676.58 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 1700.71 دولار يوم الاثنين.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 884.18 دولار للأوقية. ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.95 دولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ 20 أغسطس آب عند 16.85 دولار في وقت سابق من الجلسة.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد أزمة حماتها.. سارة نخلة تواصل تصدر جوجل لليوم الثاني على التوالي

بتاريخ قديم.. رئيس الزمالك يثير الجدل بمستند محضر جينيراسيون.. فيديو

محمد عمارة يفجر مفاجأة عن رأي اللاعبين في منح محمد صلاح شارة قيادة المنتخب.. فيديو

احترس.. الإفراط في تناول هذه الفاكهة يصيبك بأمراض القلب

في ذكرى ميلاده.. قصة كفاح محمد الكحلاوي حقق ثروة ضخمة بـ20 قرشًا

تلقت 21 طعنة دفاعا عن طفلها.. تكريم سيدة قتلت على يد طليقها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس التمارين والملابس .. شاهد نرمين الفقي تقلد ياسمين صبري

بحضور حبيبته السابقة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بزفافهما.. صور

شاد.. دب أسود عملاق يقتحم حفل زفاف بشكل مفاجئ.. لن تصدق ما حدث