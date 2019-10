بسبب القرصنة .. فيسبوك يحظر هذا الموقع نهائيا

لا يمكن مشاركة المنشور الخاص بك، لأن هذا الرابط يتعارض مع معايير مجتمعنا، كما يوضح إشعار فيسبوك "Facebook"، والذي يظهر عندما يحاول المستخدمون مشاركة رابط خاص بموقع القرصنة The Pirate Bay، ويعد هذا الحظر الثانى الذى فرضته المنصة على الموقع، ويمتد الحظر أيضًا إلى فيسبوك ماسنجر.



وبحسب ما ذكره موقع "mashable"، لم يعد يسمح فيسبوك لمستخدميه بنشر الروابط الخاصة بموقع الويب الشهير والمستخدم للقرصنة "The Pirate Bay"، حتى إذ تم إضافة الرابط من الموقع فى منشور ما، يقوم الموقع بحظر الرابط وتظهر رسالة تقول: "فيسبوك يمنع روابط Pirate Bay".



وقد لاحظت خدمة نشر الملفات "Torrent Freak"، التحديث أولًا الذى حدث فى الأسابيع الماضية، على الرغم من أن شركة التواصل الاجتماعي كانت تتخذ إجراءات صارمة ضد المواقع الإلكترونية الأخرى المستخدمة فى القرصنة.



ويشتهر Pirate Bay باستضافته عدد كبير من المواد المقرصنة، من بينها الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبرامج، والعديد من المواد الرقمية الأخرى المحمية بحقوق الطبع والنشر، وبدلًا من استضافة الملفات المقرصنة برابط مباشر، يقوم موقع Pirate Bay بوضع ملفات البيانات التى تتيح للأشخاص الذين لديهم برنامج التورنت تنزيل الملفات مباشرة من المستخدمين الآخرين.



ومن خلال هذه الخطوة يتجنب موقع القرصنة مشكلات الملكية الفكرية، إذ لن يبقي للموقع علاقة بالمستخدمين أثناء استخدام المواد المقرصنة من The Pirate Bay.



ويخضع موقع The Pirate Bay للمحاكمة بسبب انتهاك حقوق النشر منذ عشر سنوات ، حيث طلب موقع فيسبوك إزالة زر "Share" من موقع التورنت، ولكن هذه المرة قررت المنصة الاجتماعية حظر الموقع نهائيًا.