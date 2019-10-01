Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئيس السيسي يبعث ببرقيات تهنئة لرؤساء ألمانيا وروسيا وغينيا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:21 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
أ ش أ
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور فرانك فالتر شنايمير؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاتحاد، موفدًا كريم الديواني الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا البروفيسير الفا كونتي؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال، موفدًا الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى سفارة غينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

وعلى صعيد متصل، بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينج"؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية، موفدًا الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة جمهورية الصين بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى رئيسي نيبال ومالي

السيسي يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بيوم الاستقلال

الرئيس السيسي يهنئ جمهورية مالطا بيوم الاستقلال

الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة عيد الاستقلال

ترشيحاتنا

وجوه جديدة.. فاروق جعفر يكشف عن خطة حسام البدري مع منتخب مصر

التشكيل الأقرب للأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

تفوق كاسح للأحمر.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلى والإنتاج الحربي فى الدوري

أول رد فعل من ميدو عقب أزمة مباراة المقاصة أمام الزمالك

شاهد.. نادية الجندي تستعرض أنوثتها في الجيم ببنطلون ليجن

اخبار الفن.. شاهد كيف ردت ابنة فيفى عبده على إهانة أمها.. ونادية الجندي تستعرض أنوثتها في الجيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو تخطط لزيارة السعودية.. قواعد مهمة للباس والآداب العامة لزوار المملكة ..صور

أيها أجمل.. شاهد هنا شيحة تتألق بـ 7 فساتين ملفتة في مهرجان الجونة

موظفة متهورة تضع مادة مخدرة في طعام زميلتها بالعمل.. شاهد ما حدث!