الرئيس السيسي يبعث ببرقيات تهنئة لرؤساء ألمانيا وروسيا وغينيا

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور فرانك فالتر شنايمير؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاتحاد، موفدًا كريم الديواني الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا البروفيسير الفا كونتي؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال، موفدًا الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى سفارة غينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.



وعلى صعيد متصل، بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينج"؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية، موفدًا الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة جمهورية الصين بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.