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مرأة

من فراشة لـ وحش.. علاقة الميزان والسرطان.. وشخصيته المتقلبة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعرف عن برج السرطان أنه من الأبراج المائية، ويتميز بشخصيته القوية وعدم التنازل عن حقوقه، ويعد برج الميزان من الأبراج الهوائية ولكنه يمتلك تقريبا أغلبية صفات برج السرطان.

وقالت خبيرة الأبراج منى أحمد، إن برجي السرطان والميزان من الأبراج التى يصعب عليها أن تكون في علاقة وذلك لتقارب صفاتهما ولكن السرطان من الشخصيات المتقلبة يمكن أن يكون هادئا ومرحا وفجأة يتحول لوحش.

وأوضحت منى أحمد أن برج الميزان هو برج الذات الذي لا يقبل أن يهزم من أى شخص أو أن يتحكم به أحد ولا يستطيع التكيف مع تقلبات برج السرطان لأنه يبحث عن الطمأنينة والهدوء.

وقالت خبيرة الأبراج إنه من الصعب جدًا وجود السرطان والميزان معًا لأن تقلبات السرطان يمكن أن تؤدى لشعور الخوف للميزان.
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