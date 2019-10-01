عبد الحق نوري.. حكاية لاعب بين الحياة والموت.. الغيبوبة في عامها الثالث وشائعات الوفاة تطارده

شائعات وفاة عبد الحق نوري

عبد الحق نوري في أرقام

كات لحظة مشئومة عند الدقيقة 70 في المباراة التي جمعت بين أياكس أمستردام الهولندي وفيردر بريمن الألماني، عندما سقط اللاعب عبد الحق نوري الهولندي من أصول مغربية، على الأرض مغشيا عليه.دخل الفريق الطبي إلى المباراة لإنقاذ اللاعب، وبعد محاولات استمرت لمدة 30 دقيقة تم نقله في طائرة خاصة إلى المستشفى ليكتشف الأطباء إصابته بتلف في خلايا المخ، ودخل بعدها في غيبوبة طويلة المدى.لاعبو أياكس في الكثير من المناسبات لم يستطيعوا نسيان زميلهم القابع في سريره في المستشفى، وأهدوا له درع بطولة الدوري الممتاز الهولندي هذا العام.أحاطت الشائعات بعبد الحق نوري وتناولت الصحافة ومواقع السوشيال ميديا أنباء حول وفاته لكنها في كل مرة لم تتأكد، قبل أن تتلاشى تدريجيا.ولم يصدر نادي أياكس أمستردام أي بيانات حول اللاعب أو حالته الصحية، غير أن تقارير صحفية مغربية نفت الأنباء المتداولة حول وفاته.وُلد في 2 إبريل 1997 بأمستردام في هولندا، وهو من أصول مغربية، ويعتبر نوري أصغر لاعب يحصل جازة الأفضل في دوري القسم الثاني الهولندي مع الفريق الثاني لأياكس أمستردام.كان قريبا من الانضمام لمنتخب هولندا قبل أن تفاجئه الأزمة الصحية التي أبعدته عن الملاعب وعن الحياة عامين متتاليين.