أردوغان داخل السوبر ماركت والجمهور يرد كذاب ومنافق.. شاهد



وبحسب صحيفة "تركي جازيت: فإن أردوغان دخل أحد المحال في منطقة "كيسيكلي" بالقسم الآسيوي من إسطنبول.





ويظهر في الصور الرئيس أردوغان وهو يشتري بعض الاحتياجات من رفوف المحل، ويهدي طفــلًا قطعة شوكولاتة ثم يتوجه بعدها إلى الكاشير ليحاسب على فاتورته.





وعلق الأتراك على مقطع فيديو بأنه محاولة من أردوغان لاستمالة الجمهور في ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي الآخذ في التردي.

وعلق أحد المشاهدين لمقطع الفيديو بالقول إن هذه الزيارة تحاول أن تغطي بها على زيادة أسعار الكهرباء الجديدة، فيما قال آخر أنت كاذب، لو فعل ذلك أكرم إمام أوغلو، لقلت إنه غير حقيقي وأنت مثله.





نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أثناء تواجده داخل أحد المحال المتخصصة في السلع الغذائية، وهو يقوم بشراء احتياجات منزله.