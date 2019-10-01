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فن

عرض فيلم الممر على ON E وDMC احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر قريبا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:57 م
الممر
الممر
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محمد نبيـل
أعلنت قنوات ON E و DMC عن عرض فيلم "الممر" لأول مره على التلفزيون.

وسيعرض الفيلم يومي 6 و12 أكتوبر على شبكة قنوات ON E، كما يعرض يومى 11 و15 أكتوبر على شبكة قناة DMC، وذلك احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة .

كان المخرج شريف عرفة قد صرح بأن الفيلم شارك فيه بموقع التصوير نحو 700 شخص، مشيرا إلى أنه حاول تقديم قصة "الممر" بشكل إنساني، مؤكدًا أن تصنيفه كفيلم حربي فقط تصنيف غير دقيق.

وأوضح عرفة أن تكلفة المعدات المستخدمة في هذه النوعية من الأفلام الحربية مرتفعة جدًا وهذا التحدي الأكبر في إنتاجها، لافتا إلى أنه أراد تنفيذ فكرة فيلم "الممر" منذ 30 عامًا تقريبًا، كما أنه حاول تقديم الحقيقة كاملة بما فيها من هزائم وانتقادات قائلا: "جيشنا لا يحتاج لمجاملة".

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، التصوير لـ أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور لـ باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وجرت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.
عرض فيلم الممر على ON E وDMC احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر قريبا
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