دوري أبطال أوروبا.. نجم دفاع ليفربول يغيب أمام سالزبورج بسبب الإصابة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء أن مدافعه الكاميروني جويل ماتيب سيغيب عن مباراة غد، الأربعاء، أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.





ويعاني ماتيب من كدمة بسيطة تعرض لها خلال المباراة أمام شيفيلد يونايتد السبت الماضي.





وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول، "ليست إصابة كبيرة لكنها كافية لعدم مشاركته غدا، لا نريد أن نخاطر وليس علينا أن نفعل ذلك لهذا لن يشارك".





وبشأن إمكانية مشاركته أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، قال كلوب "لا نعرف سنرى ذلك".



