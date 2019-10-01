Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المنتخب السعودي يواجه نظيره الفلسطيني فى مدينة القدس.. اعرف الموعد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبومازن"، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، سيواجه نظيره السعودي على أرض فلسطين في مدينة الرام بالقدس، ضمن تصفيات كأس العالم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن عباس أعرب عن ترحيبه بالمنتخب السعودي الوطني الأول، الذي سيصل إلى فلسطين ولأول مرة ليلعب على أرض القدس.. في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، وستقام على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة، في 15 من الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة عن عباس قوله: "هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها المنتخب الوطني السعودي، نوجه الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية"، مؤكدا أن المنتخب السعودي سيكون "ضيفا عزيزا في أرض الرباط، ارض فلسطين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلب جديد من ابومازن حول عضوية فلسطين بـ الأمم المتحدة

الرئيس الفلسطيني يبعث برسالة عاجلة لـ الملك سلمان.. ويوجه له هذا الطلب

ترشيحاتنا

تسريب جنسي لـ قائد مليشيات الإخوان الهارب بهجت صابر .. فيديو

شاهد .. توكل كرمان لا تعرف إذا كان الرجل ذكر أم أنثى .. ومغردون: ‏‎‎تقصد زوجها

بث مباشر.. مباراة الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

ألفاظ خارجة.. تسريب صوتي للإخواني الهارب بهجت صابر.. فيديو

متجوزين عن حب مش عشان الفلوس .. مروة الأزلي في ظهور نادر مع زوجها سامح الصريطي.. شاهد

هنفذ عمليات تولع الدنيا.. الإخوان نادمون على استغلال الهارب محمد علي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين إمام فى إطلالات ساحرة.. ومتابعوها: قمر في الكيرلي

العمر مجرد رقم.. قصص 6 أشخاص حققوا الثروة والنجاح والشهرة بعد الـ50

مين أحلى؟.. ليلى علوى وسميرة سعيد بنفس الفستان.. صور