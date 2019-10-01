المنتخب السعودي يواجه نظيره الفلسطيني فى مدينة القدس.. اعرف الموعد

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبومازن"، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، سيواجه نظيره السعودي على أرض فلسطين في مدينة الرام بالقدس، ضمن تصفيات كأس العالم.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن عباس أعرب عن ترحيبه بالمنتخب السعودي الوطني الأول، الذي سيصل إلى فلسطين ولأول مرة ليلعب على أرض القدس.. في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، وستقام على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة، في 15 من الشهر الجاري.



ونقلت الوكالة عن عباس قوله: "هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها المنتخب الوطني السعودي، نوجه الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية"، مؤكدا أن المنتخب السعودي سيكون "ضيفا عزيزا في أرض الرباط، ارض فلسطين".