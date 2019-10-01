أحمد كريمة: ترويج الشائعات عقوبته اللعن في الدنيا والآخرة.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن النبي قال في حديثه الشريف "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع" منوها بأن الأولياء الصالحين حفظوا ألسنتهم وعرفوا قيمة الكلمة.



وأضاف كريمة، في لقائه على فضائية "الحدث اليوم"، أن جريمة الشائعات جريمة منكرة أدانها الله في كتابه، خاصة إذا ما تسبب في ضرر يلحق مؤسسات الدولة، فقال الله في كتابه "لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا".



وأشار إلى أن الله وصف مروجي الشائعات بالنفاق والمرض في القلب والإرجاف في المدينة، منوها بأنهم لا يستحقون شرف المواطنة بمجاورة النبي في المدينة وحكم الله عليهم في الدنيا والآخرة باللعن والتعذير بالقضاء العادل، لإلحاقهم الضرر بالمجتمع.