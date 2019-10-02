تركي آل شيخ يروج لموسم الرياض الأكبر في الشرق الأوسط.. فيديو

روج المستشار تركي آل شيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية لموسم الرياض الجديد الذي من المقرر بدء فعالياته يوم 11من شهر أكتوبر الجاري .



ونشر تركي آل شيخ عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك "، كاتبا:" الرياض عاصمتنا الرياض في قلب كل سعودي وسعودية، الرياض أكبر مدينة في الشرق الاوسط وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية واكبر موسم شهدته المنطقة العربية، 12 قطاع 6 مناطق رئيسية و 6 مناطق فرعية".



وتابع تركي آل شيخ:" موعدنا في موسم الرياض من 11 أكتوبر إلي منتصف ديسمبر هتوحشونا".















