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رياضة

تركي آل شيخ يروج لموسم الرياض الأكبر في الشرق الأوسط.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:28 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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حسام الحارتي
روج المستشار تركي آل شيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية لموسم الرياض الجديد الذي من المقرر بدء فعالياته يوم 11من شهر أكتوبر الجاري .

ونشر تركي آل شيخ عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك "، كاتبا:" الرياض عاصمتنا الرياض في قلب كل سعودي وسعودية، الرياض أكبر مدينة في الشرق الاوسط وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية واكبر موسم شهدته المنطقة العربية، 12 قطاع 6 مناطق رئيسية و 6 مناطق فرعية".

وتابع تركي آل شيخ:" موعدنا في موسم الرياض من 11 أكتوبر إلي منتصف ديسمبر هتوحشونا".







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