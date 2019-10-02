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رياضة

قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.. اليوم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:11 ص
صدى البلد
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نور عادل
تقام في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، 2 أكتوبر، قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، في قصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها، باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.

يشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات أفريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا.

وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

ويحضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني و د. علاء عبد العزيز مدير الفريق.

ويشرف على مراسم القرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور عدد من قياداته ، فيما قررت وزارة الشباب والرياضة المشاركة في حفل القرعة بوفد رفيع المستوى يعكس ترحيب مصر بالأشقاء الأفارقة .
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