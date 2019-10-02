الثقافة: ورشة للكتابة المسرحية والدراماتورج لشباب الأقاليم

أعلنت وزيرة الثقافة ، عن اقامة ورشة الكتابة المسرحية والدراماتورج لشباب المسرحيين بالاقاليم، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض من خلال الادارة العامة للمسرح وتحتضنها القاهرة وتبدأ فعالياتها خلال شهر فبراير 2020 ولمدة 6 أيام .



قالت وزيرة الثقافة، إن الثقافة تعمل على تنفيذ استراتيجية اكتشاف المواهب وتبنيها فى مختلف المجالات الابداعية ، مشيرة الى دور الثقافة والفنون فى تطوير المجتمع وبناء الانسان وتأصيل الهوية الوطنية لدى النشء والشباب.



وأضافت أن ورشة الكتابة المسرحية والدراماتورج تهدف إلى صقل موهبة كتاب المسرح في الأقاليم وخلق جيل جديد منهم باعتبارها أحد مسارات خطة التدريب التي تم اطلاقها تشجيعا للنابغين في كافة المحافظات .



من جانبه أوضح عواض، أن قصور الثقافة فتحت أبواب التقديم للإلتحاق بالورشة التى تتضمن شروطها أن يكون المتقدم من أعضاء الفرق المسرحية ونادي المسرح بالمواقع الثقافية وممن لديهم تجارب سابقة في الكتابة في فرق الهواة والمسرح الجامعي ، كما سيتم اجراء مقابلات للراغبين في الالتحاق بالورشة دون سابقة أعمال وأضاف أن استمارة المشاركة متاحة للجميع بالمواقع الثقافية التابعة لقصور الثقافة إلى جانب مقر الإدارة العامة للمسرح بقاعة منف خلف مسرح البالون .



وأضاف المخرج عادل حسان مدير إدارة المسرح بالهيئة أن الورشة يحاضر بها نخبة من الاساتذة المتخصصين فى الكتابة المسرحية وتتواصل لمدة 6 أيام وتضم 48 ساعة تدريب تنتهي باستعراض مشروعات التخرج التى أبدعها المشاركون وتشمل عدد من اللقاءات النظرية والتطبيقية .



