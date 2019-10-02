Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الثقافة: ورشة للكتابة المسرحية والدراماتورج لشباب الأقاليم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أعلنت وزيرة الثقافة ، عن اقامة ورشة الكتابة المسرحية والدراماتورج لشباب المسرحيين بالاقاليم، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض من خلال الادارة العامة للمسرح وتحتضنها القاهرة وتبدأ فعالياتها خلال شهر فبراير 2020 ولمدة 6 أيام .

قالت وزيرة الثقافة، إن الثقافة تعمل على تنفيذ استراتيجية اكتشاف المواهب وتبنيها فى مختلف المجالات الابداعية ، مشيرة الى دور الثقافة والفنون فى تطوير المجتمع وبناء الانسان وتأصيل الهوية الوطنية لدى النشء والشباب.

وأضافت أن ورشة الكتابة المسرحية والدراماتورج تهدف إلى صقل موهبة كتاب المسرح في الأقاليم وخلق جيل جديد منهم باعتبارها أحد مسارات خطة التدريب التي تم اطلاقها تشجيعا للنابغين في كافة المحافظات .

من جانبه أوضح عواض، أن قصور الثقافة فتحت أبواب التقديم للإلتحاق بالورشة التى تتضمن شروطها أن يكون المتقدم من أعضاء الفرق المسرحية ونادي المسرح بالمواقع الثقافية وممن لديهم تجارب سابقة في الكتابة في فرق الهواة والمسرح الجامعي ، كما سيتم اجراء مقابلات للراغبين في الالتحاق بالورشة دون سابقة أعمال وأضاف أن استمارة المشاركة متاحة للجميع بالمواقع الثقافية التابعة لقصور الثقافة إلى جانب مقر الإدارة العامة للمسرح بقاعة منف خلف مسرح البالون .

وأضاف المخرج عادل حسان مدير إدارة المسرح بالهيئة أن الورشة يحاضر بها نخبة من الاساتذة المتخصصين فى الكتابة المسرحية وتتواصل لمدة 6 أيام وتضم 48 ساعة تدريب تنتهي باستعراض مشروعات التخرج التى أبدعها المشاركون وتشمل عدد من اللقاءات النظرية والتطبيقية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد عبد العزيز يقرر إخراج حفلي الافتتاح والختام بالمهرجان القومي للمسرح

سلوى محمد علي عضو لجنة تحكيم المسابقة الأولى بالمهرجان القومي للمسرح

"محسن حلمى العابر للزمن".. إصدار للقومي للمسرح احتفاء بالمخرج الكبير

ترشيحاتنا

ده روح.. شاب يصنع طرفا صناعيا لـ كلب فقد رجله في حادثة بدمياط.. فيديو

وزير النفط الإيراني: نجل العاهل السعودي صديق منذ 22 عاما

بـ 16 مليون جنيه.. إحباط تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية في ميناء الإسكندرية

ماجد نجاتي: الاحتقان بين الأهلي والزمالك في وسائل الإعلام زاد عن الحد..فيديو

بـ جنيه... تخلص من آلام الأسنان والضروس

كيف تحصل البركة في الرزق؟.. تعرف على هذا الذكر.. وسببان لانعدامها

Advertisements

فتاة تظهر بـ البكيني في شوارع الكويت.. والداخلية ترد

بعد مرضها.. أول ظهور لـ هنا الزاهد مع زوجها احمد فهمى من داخل منزلهما

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

تعليق صادم من أحمد حسن على تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب

هجوم ناري من مرتضى منصور على المرأة الحديدية بـ الكاف

بعد آخر تخفيض.. أرخص سيارة في مصر موديل 2020.. تفاصيل ومواصفات

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

حدث نادر فى السعودية.. إعصار هيكا يضرب 6 مناطق فى المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

من غرفة نومها.. إنجي وجدان تتألق بالأحمر المنقوش والشعر الكيرلي