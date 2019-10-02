منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض أختفاء طالبة بالصف الخامس الابتدائي في ظروف غامضة، وتمكنت من ضبط الجناة.



وتلقى لقسم شرطة الأميرية بلاغا من سيدة وطالبة قررا بأنه حال توجه الثانية لاصطحاب شقيقتها 10 سنوات طالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة بمنطقة مساكن الأميرية عقب انتهاء اليوم الدراسي فوجئت بعدم تواجدها وقيام إحدى السيدات المنتقبات باصطحابها من أمام باب المدرسة.



وأضافت الأولى باتهامها مندوب شركة بأنه وراء ارتكاب واقعة اختطاف نجلتها بسبب خلافات مالية بينه وبين زوجها " والد الطفلة - عاطل"، وباستدعاء المشكو في حقه أنكر صلته بالواقعة وعلل اتهام المبلغة له لتحصله على الحكم المشار إليه الصادر ضد زوجها لكونه مدين له بمبلغ مالي 80 ألف جنيه.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل لمقطع فيديو للمجني عليها صحبة سيدة منتقبة أمام باب المدرسة والتوجه بها لجهة غير معلومة.



وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجلة خالة الطفلة طالبة بكلية التجارة جامعة عين شمس ومقيمة 37 شارع أولاد كليب ـ الأربعين ـ دائرة قسم شرطة المطرية.



وجرى استهدافها بمأمورية أسفرت عن ضبطها بمكان اختبائها بمسكن عمتها بمساكن اسبيكو ـ دائرة قسم شرطة السلام أول وبصحبتها الطفلة المبلغ بغيابها، وضُبط بحوزتها النقاب المستخدم في ارتكاب الواقعة.



واعترفت بارتكاب الواقعة بتحريض من نجلة خالتها المبلغة الثانية ونفت علم عمتها المذكورة بالواقعة، وبمواجهة المبلغة الثانية بما جاء بأقوال المتهمة أيدتها وأقرت باختلاقها الواقعة والادعاء باختطاف شقيقتها لتحرير محضر كيدي ضد المشكو في حقه واتهامه باختطاف شقيقتها انتقاما منه لحصوله على الحكم القضائي المنوه عنه ـ ضد والدها وإجباره على التنازل عن القضية بسؤال والد ووالدة الطفلة نفيا علمهما بالواقعة.