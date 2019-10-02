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أخبار العالم

إيران تؤكد استمرار خفض التزاماتها بالاتفاق النووي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
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أ ش أ
جددت إيران اليوم الأربعاء التأكيد على أنها ستستمر في تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، ما لم تنفذ الدول الأوروبية التزاماتها بموجب الاتفاق أيضا.
وقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي - في تصريح أوردته وكالة أنباء /فارس/ - "سنواصل خفض التزاماتنا ويجب أن نواصل هذا المسار بكل جدية، والمسؤولية تقع على عاتق منظمة الطاقة الذرية وعليها تنفيذ خفض الالتزامات التي أعلنت عنها إيران بصورة كاملة وشاملة وأن يتواصل هذا الأمر حتى نصل إلى النتيجة اللازمة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستتخذ خطوات تالية لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي، ما لم تنفذ الدول الأوروبية التزاماتها تجاه طهران.

وقال ظريف: "إجراءات طهران هي تدابير تعويضية منصوص عليها في المادة 36 بالاتفاق النووي، ولا يمكن لأحد أن يتخذ أي إجراء آخر ضد الإجراء التعويضي".

جدير بالذكر أن العلاقات الأمريكية-الإيرانية شهدت توترا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، ثم وقوع هجوم على 4 ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، علاوة على احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية في المضيق.
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