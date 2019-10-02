25 سيارة فارهة.. مزاد علني لبيع سيارات نجل رئيس غينيا في سويسرا.. صور

تشهد اخبار السيارات تطورا ملحوظا في مصر والعالم أجمع، ويحرص الملايين على متابعة كل ما يخص السيارات وأسعار وصيانتها وأسواقها.



وخلال السطور التالية نعرض بعض الصور لسيارات نجل رئيس غينيا والتي أقيم لها مزادا علنيا ضخما في سويسرا، حيث يعرض فيها 25 سيارة فخمة يملكها تيودور أوبيانج، نجل رئيس غينيا الاستوائية، للبيع في مزاد علني إطار تحقيق حول غسل أموال، لتصل قيمتهم الإجمالية لهذه السيارات أكثر من 17 مليون دولار.



وتعتبر تلك السيارات فائقة التطور، وهم 7 سيارات من نوع فيراري و3 سيارات لامبورجيني و5 سيارات بنتلي وواحدة من طراز مازيراتي وواحدة ماكلارين، بينما الأغلى سعرا بهم هم لامبورجيني فينينو رودستر بيضاء تقدر قيمتها بما بين 4.8 و5.7 مليون يورو، وفيراري صفراء تقدر قيمتها بما بين 2.4 و2.6 مليون يورو.



ومن بين السيارات المعروضة، أحدهم "أوستن مارتن" موديل 2011 يقدر ثمنها بين 1.3 و1.7 مليون يورو، وحفرت عليها عبارة "صنعت يدويا في إنجلترا لتيودور نجيما أوبيانج مانجي".