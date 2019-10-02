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حوادث

40 % تخفيضات.. افتتاح معرض القاضي الثاني للكتاب.. غدا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:42 م
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر
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عمرو خليفة و جودت عيد
يفتتح المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر؛ غدا الخميس؛ معرض القاضي الثاني للكتاب بالنادي النهري بالعجوزة.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.

وأضاف ان الافتتاح يأتي بمناسبة بدء العام القضائي وفي سبيل سعي نادي قضاة مصر لتوفير مكتبة علمية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها قضاة مصر.

وتابع أن المعرض يأتي بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية وستستمر فعاليات المعرض من ٣ /١٠ /٢٠١٩ ولمدة أسبوعين يقدم المعرض خلالها تخفيضات على الكتب القانونية تصل إلي ٤٠ ٪؜ والكتب الثقافية ٢٠٪.

وأوضح أن أقسام المعرض ستكون في شرف استقبال الزوار من القضاة وأسرهم الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الثانية ظهرا حتى الحادية عشرة مساء.

وسيقام على هامش فعالياته عدة ندوات قانونية وثقافية.
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