ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

يستقر الصربي "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة، خلال مران اليوم الأربعاء.



ويختتم فريق الكرة بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي، استعدادا للمقاصة في المباراة المحدد لها غدًا الخميس في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتقام المباراة على ملعب السلام بالقاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ومن المقرر أن يستقر "ميتشو" خلال مرانه الختامي على الخطة والتشكيل الذي سيواجه بهما المقاصة، في ظل تعافي بعض اللاعبين من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.



ويعود محمد عبدالغني لقيادة خط دفاع الزمالك مع محمود علاء أمام المقاصة بعد أن غاب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.



بينما يعود طارق حامد لوسط ميدان الزمالك بعد غيابه أيضًا عن اللقاء السابق للإيقاف.



ويغيب يوسف "أوباما" عن لقاء المقاصة بسبب معاناته من إصابة في الركبة.



ويواصل مصطفى محمد قيادة خط هجوم الزمالك في ظل تألقه مع الفريق الأبيض ونجاحه في زيارة شباك الخصم خلال المواجهات التي يشارك بها.