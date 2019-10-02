الرقية الشرعية .. تعرف على طريقتها الصحيحة

قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الرقية الشرعية مطلوبة، وللإنسان أن يرقي نفسه ويقول "أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" سبع مرات مع وضع اليد على الألم.



وأضاف "عاشور" في لقائه على إحدى الفضائيات، أن "الرقية الشرعية لا تمنع من الذهاب للطبيب فلنا أن نعمل بالرقية الشرعية ونأخذ بالأسباب كذلك في الذهاب للطبيب في حال عدم الشفاء".



خطوات صحيحة للرقية الشرعية



قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إن الخطوات التى ينبغى على المسلم اتباعها عن الرقية الشرعية للشفاء من الأمراض أو ما شابه هى: أن يرقى المسلم المريض بسورة الفاتحة، وأن يكون معتقد كامل الاعتقاد واليقين بأن سورة الفاتحة هى الشافية بإذن الله من المرض، وأن يضع المسلم يده على جسد المريض ثم يبدأ فى قراءة الفاتحة.



واستشهد «عاشور» ، بما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى سعيد الخدرى، قال: «انْطلَقَ نَفَرٌ من أصحابِ النبىِّ -صلى الله عليه وسلم- فى سفرةٍ سافرُوها حتى نزلوا على حىٍّ مِن أحياءِ العرب، فاسْتَضَافوهم، فأبَوْا أن يُضَيِّفُوهُم ، فلُدِغَ سَيِّدُ ذلك الحىِّ، فَسَعَوْا له بكُلِّ شىء لا يَنْفَعُه شىء، فقال بعضهم: لو أتيتُم هؤلاءِ الرَّهطَ الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شىء فأتوهم فقالوا: يا أيُّهَا الرَّهطُ؛ إنَّ سَيِّدَنا لُدِغَ، وسَعينا له بكُلِّ شىء لا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أحدٍ منكم من شىء؟ فقال بعضُهم: نعم واللهِ إنى لأَرْقى، ولكن اسْتَضَفْناكُمْ ، فلم تَضيِّفُونَا، فما أنا بَرَاقٍ حتى تَجْعَلُوا لنا جُعْلًا، فصالَحُوهم على قطيعٍ من الغنم، فانطلَقَ يَتْفُل عليه، ويقرأ: «الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، فكأنما أُنشِطَ من عِقَالٍ، فانطلق يمشى وما به قَلَبَةٌ، قال: فأوفَوْهُم جُعْلَهُم الذى صالحوهم عليه، فقال بعضُهم: اقتسِمُوا، فقال الذى رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتىَ رسولَ اللهِ، فنذكُرَ له الذى كان، فننظُرَ ما يأمرُنا، فَقَدِمُوا على رسول الله، فذكروا له ذلك، فقال: وما يُدْريكَ أنَّها رُقْيَةٌ؟ ثم قال: قد أصَبْتُم، اقسِمُوا واضْرِبوا لى مَعَكُم سهمًا.