وصلة رقص بفستان أبيض.. اروي جودة فى إطلالة جريئة.. والجمهور: هو فيه كده

شاركت الفنانة اروي جودة الجمهور فيديو جديد لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت اروي جودة وهي ترقص بالفيديو مرتدية فستان ابيض منقوش بالورد ونظارة شمس وميكب خفيف علي وجهها بلون البشرة لابراز انوثتها.



ولاقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "جمال ولذاذة" و "هو فيه كده" و " الرقة والحلاوة والطعامة".



يذكر أن آخر أعمال أروى جودة فيلم "الجزيرة 2"، بطولة أحمد السقا والراحل خالد الصاوي وهند صبرى، والفيلم من إخراج شريف عرفة.



كانت اروي جودة حصلت على لقب أفضل عارضة أزياء في العالم في مسابقة "BEST MODEL OF THE WORLD" في تركيا، في عامي 2004 و2005