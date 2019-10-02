مقتل شرطي عراقي وإصابة 20 متظاهرا خلال اشتباكات في محافظة ذي قار

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، عن مقتل عنصر أمني وإصابة ٢٠ متظاهرا في ذي قار.



وتشهد عدد من المحافظات، لاسيما العاصمة بغداد، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح.



وفي محافظة بابل، أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، باندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.



وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز" إن "مواجهات اندلعت أمام مبنى مجلس محافظة بابل بعد رشق القوات الأمنية بالحجارة من قبل المتظاهرين".



وأضاف أن "القوات الأمنية ردّت باستخدام قنابل الغاز والمياه الساخنة على المتظاهرين".