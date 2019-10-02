الإسماعيلي يقلص الفارق أمام المصري.. وطرد سعفان الصغير فى الشوط الأول

أنهى النادى المصري الشوط الأول بالتقدم على فريق الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار الجولة الثانية بالدورى الممتاز.



بدأ اللقاء بضغط هجومى من جانب الدراويش وأهدر وجيه عبد الحكيم فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم للدراويش بعدما سدد الكرة قوية مرت بجوار مرمى الفريق البورسعيدي.



ونجح الفريق البورسعيدى فى تسجيل هدفين أحرز هما سعيد سنمبوري بالدقيقة 21 الهدف أول من ركلة جزاء وفي الدقيقة 26 حصل نفس اللاعب على ركلة جزاء سددها في مرمى حارس الدراويش معلنا عن الهدف الثاني.



وحصل باهر المحمدى على بطاقة صفراء من الحكم الدولى جهاد جريشة بعد ارتكابه خطأ ضد المنافس وسقط حارس الدراويش وتلقى العلاج داخل المستطيل الأخضر.



وسدد محمد الشامي في الوقت بدل الضائع سدد محمد الشامي قذيفة صاروخية تسكن شباك أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري معلنا تسجيل الهدف الأول للدراويش وأشهر جهاد جريشة حكم اللقاء البطاقة الحمراء ضد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي.