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أخبار العالم

متظاهرون عراقيون يقتحمون ديوان محافظة النجف دون مقاومة من الأمن

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:07 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن متظاهرين عراقيين في محافظة النجف اقتحموا مبنى ديوان المحافظة دون أي مقاومة من قوات الأمن.

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم إلى ضبط النفس واحترام القانون.

وقال برهم صالح، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "‏التظاهر السلمي حق دستوري مكفول للمواطنين".

وأضاف برهم صالح ان "أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام".

وتابع الرئيس العراقي، قائلا "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".

وكانت تظاهرات اندلعت، الثلاثاء، في بغداد والبصرة وعدد من المدن العراقية احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع، مطالبين بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي.

وشهدت التظاهرات وقوع اشتباكات بين المحتجين والشرطة، التي استخدمت الرصاص الحي في تفريق التظاهرات.
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