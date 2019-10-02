ضبط مصنع لتصنيع الأدوات المنزلية من مخلفات القمامة بالإسكندرية.. فيديو

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط مصنع لتصنيع الأدوات المنزلية بالإسكندرية غير مطابقة للمواصفات بإستخدام مخلفات القمامة من الألمونيوم.



وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأدوات المنزلية كائن بدائرة قسم شرطة كرموز، بتصنيع الأدوات المنزلية غير المطابقة للمواصفات مستخدمًا مستلزمات إنتاج من مخلفات القمامة من الألمونيوم غير الصالحة للإستخدام، وطرحها للبيع مما يسبب أضرار جسيمة لمستخدمى تلك المنتجات .



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المُشار إليه وضبط كمية قدرها (2) طن من مخلفات الألمونيوم غير صالحة للإستخدام والملونة بالكيماويات – مجهولة المصدر وبدون ثمة بيانات تجارية و6000 قطعة أدوات منزلية من الألمونيوم منتج نهائى غير مطابق للمواصفات مصنعة من مخلفات القمامة غير صالحة للاستهلاك .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط جرائم الغش التجارى والإتجار بالسلع مجهولة المصدر.

