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رياضة

سيد عبدالحفيظ يتعجب من إصرار اتحاد الكرة على هذا القرار

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:46 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي اندهاشه الشديد من قرار اتحاد الكرة حول موعد مباراة فريقه المقبلة مع أسوان بالدورى.

ويلتقي الأهلي مع أسوان في الثالثة من عصر السبت المقبل بملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدورى.

وتعجب عبد الحفيظ من قرار اتحاد الكرة بخوض توقيت مباراة أسوان في الثالثة عصرا، مشيرا إلى أنه لا يجد تبريرا منطقيا لاختيار هذا التوقيت الغريب.

وعبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الإنتاج الحربي برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري.
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