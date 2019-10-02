إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد تتخطى 158 مليون مشاهدة ..فيديو

حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته حتى الآن 158 مليونا و161 الف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، الأربعاء 17 يوليو 2019.



واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب.



يُذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.