بقيادة نجم الاهلي .. قائمة ميدو النارية لمواجهة الزمالك في الدوري

اختار أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الزمالك.





ويحل الزمالك، مساء غدٍ الخميس، ضيفًا على مصر المقاصة ، في لقاء سيحتضنه ملعب السلام بالجولة الثانية بالدوري الممتاز.





وضمت قائمة المقاصة كلاً من:



"محمود حمدى ومحمد كوكو وشريف عويس وأحمد مودى واحمد ياسين وعاصم سعيد وحسني فتحي ومحمد دسوقي و مصطفي شبيطة وهاني سعيد وخالد اوتشو و صلاح ريكو ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وصلاح أمين وعمرو مرعي وباولن فوافي ومحمد مسعد وميدو جابر وموسيس وعبد الله مجدي واحمد محسن".



