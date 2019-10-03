هند صبري: قاومت غروري للموافقة على نورا تحلم ففزت بـ أفضل ممثلة بالجونة

وجّهت النجمة هند صبرى الشكر لكل من ساهم فى خروج فيلمها الأخير نورا تحلم، للنور، حتى حصولها على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الجونة فى دورته الثالثة.





وقالت هند صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": كنت مُتأثرة جدًا، حيث المنافسة كانت كبيرة، وأعتقد أن الجائزة رسالة للجميع في أن العمل داخل الأفلام الجماهيرية الكبيرة، لا يمنع إطلاقا التجربة مع أفلام أصغر تقدم أفكارًا ومواضيع هامة، وحتى التنقل بين أشكال مختلفة من الدراما حول العالم العربى.





وأضافت هند صبرى : خضعت لشرط المخرجة بالذهاب إلى تونس وعمل اختبار لمدى ملاءمتى للشخصية وهو ما كان لا يروقنى في البداية كونى نجمة لديها خبرة طويلة في مجال التمثيل، ولكن سرعان ما كبحت غرورى خشية أن يفوتنى الدور لصالح أي ممثلة أخرى، وهو ما أشكر الله عليه لأنه دور لا يعوض.





نورا تحلم من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها، ويشارك فى بطولته لطفي العبدلي، حكيم بو مسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف.



