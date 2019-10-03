محمد بركات يكشف كيفية التنسيق بين منتخبي مصر الأول والأولمبي ..فيديو

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الأول، أنه يتمنى ظهور لاعبى المنتخب الأولمبى بأداء جيد في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة القادمة، والمقرر إقامتها فى مصر خلال نوفمبر القادم.





وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، والمجموعة الثانية ضمت نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.





وأوضح محمد بركات خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "mbc مصر"، أن لاعبى المنتخب الأولمبى لديهم فرصة كبيرة خلال البطولة القادمة، وتعويض الجمهور المصرى فى خروج المنتخب الوطنى الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا، والتفكير فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.





وأشار محمد بركات، إلى أنه يوجد تنسيق بين الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول والمنتخب الأوليمبى لضم اللاعبين خلال الفترة المقبلة والأولوية للمنتخب الأوليمبى فى الوقت الحالى.





يذكر أن المنتخب الأول سيدخل معسكرا مغلقا يوم 7 أكتوبر الجارى يتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.



