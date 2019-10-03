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رياضة

شرف ليك المنتخب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:42 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الأول وفريق ليفربول الإنجليزي؛ خاصة عقب إعلان الجهاز الفني للمنتخب، غياب النجم المصري، عن معسكر الفراعنة المقبل.

وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن اللعب في منتخب مصر شرف عظيم وواجب مقدس، موضحًا أن محمد صلاح يجب أن يدرك ذلك جيدًا.

وأعرب مرتضى منصور، عن حزنه بسبب عدم انضمام محمد صلاح إلى المعسكر المقبل لمنتخب مصر الوطني.

وتابع مرتضى منصور، "شرف ليك يا صلاح اللعب للمنتخب".‏

وكان حسام البدرى، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الوطني، أعلن عدم ضم محمد صلاح في معسكر الفراعنة المقبل، بسبب معاناة الأخير من إجهاد في العضلة الضامة نتيجة ضغط المباريات، وخضوعه لبرنامج علاجي حاليًا، مشيرًا إلى أن صلاح سينضم إلى صفوف منتخب مصر بداية من تصفيات أمم إفريقيا بشكل طبيعي.

ويستعد منتخب مصر الوطني لمواجهة بوتسوانا وديًا خلال شهر أكتوبر الجاري، على أن يلعب في شهر نوفمبر المقبل أولى مبارياته في تصفيات أمم أفريقيا 2021 أمام كينيا.
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