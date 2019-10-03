وزيرالعدل يؤجل میعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بقنا

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم رقم 1775 لسنة 2019، الذي ينص على تأجيل میعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1720 لسنة 2006 من 1 اكتوبر 2019 إلى 1 اكتوبر 2020.



وتقبل استمارات التسوية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون السجل العینی في الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.



وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 1914 بنظام السجل العینی، وعلى قرار وزير العدل رقم 820 لسنة 1970 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 1720 لسنة 2001 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات أسوان ، أسيوط ، الجيزة ، الدقهلية ، الشرقية ، المنيا ، سوهاج وقنا اعتبارا من 2007/10/1 وعلى قرارات وزير العدل أرقام 800ه السنة 2007، 8109 لسنة 2007، و9145 لسنة 2008، و1909 لسنة 2009، و11012 لسنة 2010، و1311 لسنة 20011، و8485 لسنة 2017، و2012 لسنة 2013، و7030 لسنة 2014، و9000 السنة 2010 ، و8227 لسنة 2011، و8019 لسنة 2017، و5974 لسنة 2018 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها القرار الوزاري رقم 1725 لسنة 2001 بمحافظة قنا، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة ۲۰۱۹.



