مصرع موظفة بديوان عام محافظة سوهاج.. والمحافظ ينعي وفاتها

لقيت موظفة بمركز المعلومات بديوان عام محافظة سوهاج اليوم مصرعها في حادث سير، وتم نقل الجثة للمستشفى العام وأخطرت النيابة العامة.



ونعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج وجميع العاملين بالمحافظة، الفقيدة "ولاء عبد التواب" الموظفة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، والتي وافتها المنية صباح اليوم إثر حادث سير أليم.



وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



يُذكر أن الفقيدة كانت مثالًا يحتذى به للموظفة المثالية، حيث عملت بإدارة البوابة الإلكترونية للمحافظة، ثم انتقلت إلى العمل بمركز المعلومات، وكانت تبلغ من العمر 35 عاما، ويشهد لها زملائها ورؤسائها في العمل بالكفاءة والإخلاص والتفاني خلال فترة عملها.