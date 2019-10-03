الصحة: إجراء 191 جراحة وقساطر قلبية بمستشفى النصر في بورسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 191 عملية جراحية وقساطر قلبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال وذلك من خلال وحدة قلب مؤسسة مجدي يعقوب بالمستشفى، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من كافة قوائم حالات انتظار القسطرة القلبية للأطفال في المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد.



ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن العمليات التي أجريت منها ١٤٠ عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية للكبار و51 عملية للأطفال تنوعت ما بين جراحة قلب مفتوح وقساطر قلبية وجراحات لحديثي الولادة، مؤكدًا أنه سوف يتم الإعلان عن الانتهاء من قوائم الانتظار خلال الأيام القليلة القادمة بمحافظة بورسعيد في إطار توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من قوائم الانتظار.



وأعلن "السبكي" عن جاهزية واستعداد المستشفى لاستقبال الحالات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وذلك بالتعاون مع معهد القلب القومي وأكبر الاستشاريين في تخصص القلب، لافتًا إلى أنه لأول مرة يتم تفعيل منظومة قساطر القلب الطارئة، حيث تم تشغيل خدمة طوارئ قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي لضمان إجراء التدخلات الجراحية الطارئة في الدقائق الأولى من بدء أعراض الإصابة القلبية وبما يساهم في تطبيق أفضل للبروتوكولات العلاجية العالمية.



ولفت "السبكي" إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة، حيث كان قد تم توقيع برتوكول تعاون ين مستشفى النصر ببورسعيد وبين مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومجموعة مستشفيات كليوباترا يهدف لضمان تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن المصري وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن القاضي بتقديم خدمه صحية ذات معايير وجوده عالمية.



الجدير بالذكر أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال تضم العديد من الأقسام ومنها اقسام الطب النووي، والأشعة التشخيصية، والعلاج الإشعاعي، وقسطرة قلب كبار، وأخرى للأطفال، وجراحة قلب كبار وأطفال، وأورام الأطفال، وجراحة أورام الأطفال، ورعاية الأطفال، وحديثي الولادة، ورعاية للكبار، وجراحة العظام، وجراحة أطفال، وتخدير، ومعامل للتحاليل الطبية.