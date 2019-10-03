هيأكلك.. هنا الزاهد تداعب ديناصور.. شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديد لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجول وأنيقة من شهر العسل فى سنغافورة وكانت تداعب ديناصور.



وظهرت هنا الزاهد بـ هوت شورت أصفر وهاف ستومك كاروهات، واعتمدت على الشعر الكيرلى لإبراز إطلالتها، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الابيض.



ولم تتكلف فى إرتداء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق ونظارة شمس مع أسورة أنيقة، ووضعت ميكب هادئ مناسب لبشرتها مع أحمر شفاة باللون الروز.



يذكر أن أحمد فهمي تزوج من هنا الزاهد منذ أسابيع بحضور نخبة من نجوم الوسط الفني، ثم سافرا إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل.



ونال الفيديو إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلاً " إلحقى هياكلك ياهنا".



