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اقتصاد

البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:58 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع ، وسط تراجع مؤشر ايجي اكس 30 للأسهم القيادية منفردا.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 293,3 مليون ورقة مالية بقيمة 897,9 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 29,017 ألف عملية.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 1.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 713.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم، مقابل 714.5 مليار جنيه مستوى إغلاق أمس الأربعاء.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1% عند مستوى 14217.4 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.6% عند مستوى 522.3 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1396.19 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين (مؤسسات - أفراد) نحو الشراء بقيمة 107,3 مليار جنيه مقابل مبيعات أجنبية وعربية (مؤسسات - أفراد) بنحو 15.30 مليار جنيه ، 92 مليار جنيه على التوالي.
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