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رياضة

بعد ثلاثية المصري.. غياب نجم الإسماعيلي عن مباراة وادي دجلة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:43 م
صدى البلد
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نور عادل
تأكد غياب إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلى عن مباراة وادى دجلة المحدد لها السبت المقبل وذلك بعد أن أكدت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق بالعضلة الخلفية والتى تعرض لها خلال مباراة الامس أمام المصرى بمسابقة الدورى المحلى.

ومن المقرر أن يحتاج اللاعب لأسبوعين على أقصى تقدير من أجل التعافي من تلك الإصابة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق.

وهزم الاسماعيلي من منافسه المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت في ثاني جولات الدوري الممتاز
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