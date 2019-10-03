بعد نزاع عامين.. النصر وإعمار يوقعان اتفاق تسوية مشروع أب تاون كايرو





واستشهد بكلام رئيس الوزراء من أن الحكومة تحمل على عاتقها تصفية كافة النزاعات التي كانت موجودة خلال الفترات السابقة، من أجل التوصل لحلول لها خلال الفترة المقبلة".



وتعد شركة النصر للاسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركــة القابضــة للتشييــد والتعميــر االتابعـــة لوزارة قطاع الاعمال العام تولت النصر ادارة وتعمير منطقة المقطم عام 1984 ، حيث انشأت ما يزيد عن 4000 وحدة سكنية بمدينة المقطم بمسطحاتها المختلفة تبدأ من 70 مترا حتى 250 مترا ، هذا بخلاف المحلات التجارية والجراجات الخاصة بالعمارات السكنية ، وجميع هذه التجمعات السكنية تتميز بالتصميمات المعمارية الرائعة والتشطيبات الفاخرة .



وساهمت الشركة فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية وتحديدا فى مشروع تلال زينهم ،حيث تبرعت بعدد من العمارات فى المرحلة الاولى وذلك بحسب الموقع الرسمى للشركة .

أسدل اليوم الستار على أزمة أرض مشروع "اب تاون كايرو" بالمقطم بين شركتى اعمار مصر والنصر للاسكان و التعمير التابعة للقابضة للتشييد والتعمير احدى شركات قطاع الاعمال العام ، حيث تم توقيع اتفاقية ودية بين الشركتين اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن ارض المقطم .وبدأ النزاع بين إعمار وشركة النصر للإسكان، عام 2017 برفع النصر دعوى تحكيم لفسخ عقد أرض هضبة المقطم وذلك لعدم إتمام شركة إعمار لمشروع أب تاون كايرو، في موعده المحدد خلال 6 سنوات وفقا للعقد المبرم بينهما عام 2005، بالإضافة إلى 216 ألف متر ضمتها إعمار للمشروع.وخلال العامين الماضيين دخلت الشركتان فى مفاوضات ودية لتسوية النزاع ، وفى مايو 2018 وافقت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية مقابل سداد 100 مليون جنيه مقابل تنازل النصر عن دعوى التحكيم .واعلنت إعمار مصر فى بيان ارسلته الى البورصة فى 7 يوليو 2019 إنها وقعت بالأحرف الأولى على مشروع عقد التسوية مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن مشروع "أب تاون كايرو"، وذلك بمقر الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، وخلال نفس الشهر قامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بصياغة اتفاق التسوية وعرضه على اللجنة الوزارية واعتماده من مجلس الوزراء.وأعلن مجلس الوزراء رسميا ، اليوم الخميس ،عن توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير"، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، وذلك وزراء قطاع الأعمال العام، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.ووقع الاتفاقية المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للإسكان والتعمير"، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار مصر".ويلزم اتفاق التسوية الشركتين محل النزاع بالتنازل عن دعويي التحكيم المتبادلتين بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.وتقوم شركة إعمار مصر بسداد 100 مليون جنيه لصالح النصر للاسكان و التعمير تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى.وألزم الاتفاق شركة إعمار بانهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر.ومن جانبه كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،أن تسوية مشروع هضبة الهرم اليوم هو نتاج جلسات ونقاشات مطولة جمعت بينه، عندما كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني، وبين جميع الأطراف المعنية بمسألة النزاع، وهي شركة اعمار التنمية، محافظ القاهرة، وزير قطاع الأعمال.ووصف الوزير الاتفاق بأنه مُرضِ لكافة الأطراف ويحقق طفرة ونقلة نوعية للمشروع خلال الفترة المقبلة.وأضاف وزير الإسكان:" في مثل هذه المشروعات يكون الخلاف في وجهات النظر مقبول ومطروح، والأهم أنه لم يستمر لفترات طويلة.