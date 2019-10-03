نوكي يبحث سبل تعزيز التعاون بين اليابان ومصر مع عمدة طوكيو

زار السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، عمدة طوكيو، كويكي في مبنى محافظة طوكيو حيث تبادلا وجهات النظر والآراء حول العلاقات المصرية -اليابانية والأوضاع في مصر.



وتعد كويكي واحدة من السياسيين اليابانيين البارزين، حيث سبق لها أن تولت منصب وزير الدفاع في الحكومة اليابانية، كما أنها تتحدث العربية ومن محبي مصر حيث درست في جامعة القاهرة.



وقال نوكي في تصريحات صحفية على هامش الزيارة إن العام القادم يصادف مرور 30 عامًا على اتفاقية التوأمة والتأخي الموقعة بين مدينتي القاهرة وطوكيو، وأيضًا انعقاد دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية.



كما توقع السفير الياباني أن يكون هناك الكثير من التبادل والتعاون بين مصر واليابان وطوكيو في المستقبل أيضًا.

