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فن

باسل خياط يغازل جمهوره بصورة في الجيم.. شاهد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:48 م
باسل خياط
باسل خياط
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محمد بدران
شارك الفنان السورى باسل خياط جمهوره بصورة جديدة له من داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية، على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر باسل خياط وهو يستعرض لياقته البدنية، معلقا على الصورة: "تحياتى ومحبتى لكن من بعد غياب والغياب ضروري أحيانا" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

حازت صورة باسل على مجموعة من التعليقات مثل : منور ياكبير، جميل، منور، الله يسعدك، اهلا فيك، حبيب قلبنا، يحميك".


يذكر ان باسل الخياط قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، منها مسلسل "الرحلة" مع حنان مطاوع، مي سليم، ريهام عبد الغفور، ومسلسل الميزان مع النجمة غادة عادل وآخرون".
باسل خياط يغازل جمهوره بصورة في الجيم.. شاهد
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